Ermənistan parlamentinin binalar kompleksinin ərazisində yanğın baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yanğın baş verən əraziyə çox sayda yanğınsöndürən briqadası cəlb edilib.

Yerli vaxtla saat 17:18-də başlayan yanğın saat 18:20-də söndürülüb.

Bildirilir ki, hadisə yerinə həmçinin ölkənin fövqəladə hallar naziri Feliks Tsolakyan da gəlib.

Yanğın nəticəsində xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.