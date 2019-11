Uber, 2019-cu ilin üçüncü rübündə 1,1 milyard dollar itirdi

San-Fransiskoda yerləşən Uber nəqliyyat şirkəti 2019-cu ilin üçüncü rübü üçün maliyyə balansını açıqlayıb. Firmanın gəliri illik hesablamada 30 faiz artaraq, üçüncü rübdə Wall-Street-in gözləntilərini 3,69 milyard dollar üstələyərək 3,81 milyard dollara çatıb.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, Uber səhm üzrə gəlir və gəlir üçün nəzərdə tutulan məbləğdən daha yüksək nəticə göstərə bildi, lakin üçüncü rübdə itirilən 1,16 milyard dollar şirkətin səhmlərinin bazar sonrası əməliyyatlarda 7 faiz azalmasına səbəb olub. Artıq güclü təzyiq altında olan Uber keçən ilin may ayından etibarən IPO-dan bəri təxminən 30 faiz ucuzlaşdı.

Cari maliyyə hesabatları Uber-in mümkün qədər tez gəlir qazanmaq üçün yol tapmalı olduğunu göstərir. Amerikalı şirkətin baş direktoru Dara Khosrowshahi hesab edir ki, 2012-ci il ərzində Uber EBİTDA əsasında gəlir qazanacaq. Əməliyyat zərərlərini azaltmağa çalışan Uber, iyul ayından etibarən 1000-dən çox işçini işdən çıxardı. Bu da öz növbəsində şirkətin ümumi işçi qüvvəsinin 2 faizini təşkil edir.

Milli.Az

