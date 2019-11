Samirə Əfəndi Fransada klip çəkdirdi - VİDEO

Bir neçə gün öncə Qazaxıstanın “Voice Of Nursultan” festivalında və Belarusiyanın Minsk şəhərində Azərbaycan Gənclər Günü münasibətilə konsert proqramı ilə ölkəmizi təmsil edən müğənni Samira Əfəndi bu günlərdə daha bir yeniliyə imza atıb. Yeni mahnısı “Yol Ayrıcı”nı sevənlərinə təqdim edən Əfəndi sözügedən bəstəyə ekran həyatı verib.

Publika.az xəbər verir ki, mahnının sözləri və musiqisi Muxtar Abseynova, aranjimanı Fərhad Musayevə, RAP hissəsi isə Aid-ə məxsusdur.

Qeyd edək ki, ekran işinin rejissorluğu Ruslan Əhmədova, montajı isə Alex Anişenkoya həvalə edilib.

“Yol Ayrıcı” mahnısına çəkilən payız əhval ruhiyəli klip Fransa, İsveçrə və Türkiyədə lentə alınıb.

Klipi aşağıdakı linkdən izləyə bilərsiniz:





