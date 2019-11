Dünyada miqyasında "LinkedIn" platformasının istifadəçi sayı 660 milyona çatdı.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, sözügedən şəbəkə istifadəçiləri arasında ABŞ-da yaşayanlar üstünlük təşkil edir. İkinci yerdə Hindistan, üçüncü yerdə isə Braziliyadan olan istifadəçilər gəlir.

Qeyd edək ki, "LinkedIn" Çin Xalq Respublikasında işləyən yeganə Qərb platformasıdır. Hazırda Çin əhalisinin 48 milyonu bu şəbəkəni izləyir.

Milli.Az

