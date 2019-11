Azərbaycan Premyer Liqasının 11-ci turu çərçivəsində daha bir oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Neftçi" "Keşlə"nin qonağı olub.



Matç meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu qələbə ilə "Keşlə" 2-ci pilləyə yüksəlib. Roberto Bordinin komandası isə 3-cü pilləyə geriləyib.

