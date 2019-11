Nissan Terra yolsuzluq avtomobilinin satışı başlayıb

Cəmi bir neçə gün əvvəl Yaponiyanın yenilənmiş Nissan Terra yolsuzluq avtomobilinin satışına start verilib.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bəzi ölkələr üçün çərçivə modeli qabaqcıl parametrlər əldə edəcək. Yeniləmələr arasında yeni bamperlər, artırılmış havaötürücü, həmçinin arxa diffuzor nəzərdə tutulur. Salonda smartfonlarla sinxronlaşdırma imkanı olan multimedia sisteminin genişləndirilmiş ekranı quraşdırılıb.

Avtomobilin kapotunun altında 184 at gücündə 2,5 litrlik benzin mühərriki quraşdırılıb. Yolsuzluğun bütün versiyaları arxa sürücünü alıb. Bundan başqa, dəri kreslo və panoramik dam ilə daha bahalı daxili dizayn əldə edlib. Əsas komplektləşmədə qiymət 170 min yuan təşkil edir.

Milli.Az

