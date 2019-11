“Keşlə” - “Neftçi” oyununda dava düşdü - Məşqçilər bir-birinə hücum çəkdi

Topaz Premyer Liqasının 11-ci turunda keçirilən "Keşlə" - "Neftçi" oyununda ara qarışıb.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, matçın 86-cı dəqiqəsində qonaqların kapitanı Emin Mahmudov rəqib oyunçu Con Kamaraya qarşı kobud oynayıb.

"Keşlə"nin futbolçusu Vüsal İsgəndərli rəqib oyunçulara kobudluğa görə hücum çəkib. Daha sonra məşqçilər arasında qalmaqal yaşanıb. Tərlan Əhmədovla "Neftçi"nin köməkçisi məşqçisi Fizuli Məmmədov bir-birinin üzərinə gedib. Daha sonra futbolçulara araya girərək məşçiləri sakitləşdirib.

