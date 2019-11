Fatihə surəsindəki “vələzzallin” sözündə “z” hərfi deyilməlidir ya “d” hərfi?

Ərəb dilinin qaydalarına əsasən, hər bir hərfin xüsusi tələffüz şəkli vardır. Hərflərin tələffüzündə dil, dişlər, dodaqlar, qırtlaq kimi orqanlar iştirak edir. Hərflərin ağız boşluğunda tələffüz edildiyi yerlər hərflərin məxrəci adlanır. Namaz zamanı hər bir hərfi öz məxrəcində söyləmək lazımdır.

bu qaydaların kobud şəkildə və qəsdən (səhlənkarlıq üzündən) pozulması namazın batil olmasına gətirib-çıxarar. Fatihə surəsində "vələzzallin" sözündki hərf ərəb əlifbasında "zal" adlanır. Bu hərfi tələffüz etmək üçün dilin yan tərəfi üst çənənin son dişlərindən birinin üzərinə qoyulur (bu dişlər yeməyi əzdiyi üçün onlara "dəyirman dişləri" deyirlər). Alimlər bu hərfi sol tərəfdə tələffüz etməyin daha rahat olduğunu yazırlar. Bu zaman "z" hərfini tələffüz etməyə çalışırlar, çıxan hərf həm "z", həm də "d" hərfinə bənzəyir, qalın tələffüz olunur.

