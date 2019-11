Anar Ağakişiyev növbəti möhtəşəm əl işi - Gənc qızı tanınmaz etdi/FOTO

Tanınmış stilist Anar Ağakişiyev növbəti əl işini nümayiş etdirib.

Publika.az xəbər verir ki, stilist üzündə böyük ləkə olan gənc xanımı qüsursuz şəkildə bəzəyib və onu komplekslərindən azad edib.

Qeyd edək ki, stilist Anar Ağakişiyev indiyə qədər Flora Kərimova, Gülyanaq Məmmədova, Nüşabə Ələsgərli, aktrisa Həmidə Ömərova, Nahidə Orucova və digər ünlü isimlərin makiyajını edib. Həmçinin o, Nikol Şerzinger, İrina Şayk, Alsu kimi ulduzların stilisti olub. Stilist hazırda türkiyəli müğənni Demet Akalınla çalışır.

