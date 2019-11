"Tesla" elektropikapının qiyməti məlum oldu

Bakı. Trend:

"Tesla"nın yeni məhsulu olan elektropikapın qiyməti 50 min dollar olacaq.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "CNN" telekanalı noyabrın 21-də Los-Ancelesdə avtomobilin təqdimatı ilə əlaqədar olaraq xəbər verib.

Daha əvvəl "Twitter"də "Tesla" şirkətinin rəhbəri İlon Mask, "Cybertruck" adlandırdığı avtomobilin təqdimat mərasiminin raket istehsal edilən "SpaceX" şirkətinin müəssisələrindən birinin yaxınlığında keçiriləcəyini elan edib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.