Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Bayraq günü münasibətilə paylaşım edib.

Publika.az xəbər verir ki, Leyla Əliyeva “İnstagram” hesabının “hekayə” bölməsindən Qız qalasının üzərində ölkə bayrağının proyeksiyası əks olunmuş foto paylaşıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Bakının bir çox məkanları Azərbaycan Bayrağının rənglərinə boyanıb.

Bunlardan biri də paytaxtın incisi Qız qalasıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.