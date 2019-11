Almaniya Bundesliqasında 11-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun ikinci günündə 5 matç keçirilib

Son çempion “Bavariya” Dortmund “Borussiya”sını darmadağın edib. “Herta”nı yenən “Leypsiq” 2-ci sıraya yüksəlib. “Şalke” isə “Fortuna”nın qapısından üç qol keçirsə də, xal itkisindən qaça bilməyib.

Qeyd edək ki, tura bu gün yekun vurulacaq.

