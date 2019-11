Saatlıda "VAZ-21011" traktorla toqquşub, xəsarət alanlar var

Saatlı rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında Qaranuru kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Bağırov Nemət Mübariz oğlu idarə etdiyi “VAZ-21011” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən həmkəndlisi, 1984-cü il təvəllüdlü Bəkirov Elşən Əhməd oğlunun idarə etdiyi traktorla toqquşub. Hadisə zamanı hər iki avtomobilin sürücü xəsarət alıb. Yaralılar Saatlı rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



