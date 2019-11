Bakıda döyülmə hadisə olub.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, Əliyev Zakir Paşa oğlu yaşadığı evin yaxınlığında naməlum şəraitdə döyülüb. Nəticədə o, ağır xəsarət alıb.

Z.Əliyev təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona döş qəfəsinin küt travması və qabırğaların yerdəyişmə sınığı diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ramin Şahbazov



