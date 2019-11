Bakıda güclü duman müşahidə edilir.

"Report" xəbər verir ki, güclü duman artıq bir saatdır paytaxtın Nizami, Suraxanı, Sabunçu və Xəzər rayonlarında, o cümlədən aeroport yolunda müşahidə edilməkdədir.

Duman yollarda görmə qabiliyyətini zəiflədib. Bu səbəbdən gecə saatlarında aeroport yolundakı az saylı nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində problem yaranıb.

Ramin Şahbazov



