Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report" xəbr verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb.

Kürdəxanı qəsəbəsində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitələrindən birinin sürücüsü, 1965-ci il təvəllüdlü Aslanov Alay Camərd oğlu xəsarət alıb.

Yaralı təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sağ baldır sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

Ramin Şahbazov



