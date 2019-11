Avstraliyada yanğınlar zamanı 150-dən çox ev yanıb, ölənlər, itkin düşənlər var

Avstraliyada meşə yanğınları zamanı 150-dən çox ev məhv olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yeni Cənubi Uels ştatının yanğınsöndürmə xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, Avstraliyanın şərq hissəsində təbii hadisə ilə əlaqədar azı 2 yerli sakin həlak olub, daha 5 nəfər itkin düşmüş hesab edilir.

Hazırda yanğınlar Sidneydən 550 kilometrdə məsafəyə çatıb.

"Yanğınlar artıq iki nəfərin həyatına son qoyub. Biz bu rəqəmin arta biləcəyini gözləyirik", - deyə Avstraliyanın baş naziri Skott Morrison bildirib.

Morrison əlavə edib ki, ölkə rəhbərliyi hərbçiləri yanğınlar zamanı zərərçəkənlərə təcili kömək göstərilməsi üçün cəlb etmək imkanını nəzərdən keçirir.







