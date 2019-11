Tehran nüvə silahı əldə etməyə çalışmayacaq

Bakı. Trend:

İran heç bir halda nüvə silahı istehsal və ya əldə etməyəcək.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas Araqçı bildirib.

A. Araqçı deyib: "Əslində, Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planının (BHFP) müddəti yoxdur. İranın nüvə silahı əldə etməyə səy göstərməmə öhdəliyi daimidir, bu, BHFP-nin ən birinci bəndində deyilir. Bənddə bildirilir ki, İran heç bir halda nüvə silahını istehsal və ya əldə etməyəcəyini təsdiq edir".

