Hər fəslin öz gözəlliyi var. "Qızıl payız" isə sanki təbiətin bir möcüzəsidir. Payız fəsli al-əlvan, qızılı rəngləri ilə ruhumuzu oxşayır, bərəkəti, məhsul bolluğu ilə insanlara ilboyu çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini verir.

Respublikamızın dilbər guşələrindən olan Zaqatalanın payızı da bir başqadır.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən həvəskar fotoqraf Əhməd Fərruxoğlunun payız günlərində Zaqatala şəhərinin park və xiyabanlarında çəkdiyi təbiət lövhələrini təqdim edir.

Milli.Az

