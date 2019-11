Məşhur "Harry Potter" filminin çəkildiyi ev kirayə veriləcək.

Milli.Az xəbər verir ki, bu evdə Harrinin uşaqlıq illəri səhnələşdirilib.

Həmçinin bu ev onun valideynləri Lili və Ceyms Potterin öldürülmədən əvvəl yaşadıqları yerdir. Ev Suffolkda yerləşir. Xüsusi yataq otağı, vanna otağı və balaca eyvanı olan evin 1 gecəlik qiyməti 110 sterlindir.

Qeyd edək ki, "Harry Potter" ingilis yazıçısı J.K. Rovlingin 7 cildlik fantastik romanıdır. (ölkə.az)

