Azərbaycanlı müğənnidən şok sözlər: "Qəribə varlıqlar görürəm" - VİDEO

“Ölümümün nə vaxt baş verəcəyini dəqiq bilirəm. Tez deyil, amma bilirəm. Açıqlamıram, çünki bu, mənə aiddir”.

Teleqraf.com xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Ülvi Qılınc “Bizimləsən” verilişində deyib.

O iddia edib ki, gözünə başqa varlıqlar görünür:

“Bəzi insanlar bilmədən bəsirət gözünün açılmasını istəyir. Çox vaxt nail olur və onlarda problem yaranır. İnsanlar digər varlıqlarla üzləşməyə hazır deyillər. Onlar bizdən elmdə və sehirdə üstündür. Bu, məni narahat etmir. Dualar oxuyuram ki, narahat olmayım. Gözümə görünənlər var. Amma tale məsələləri mənlik deyil. Nə gördüyümü gizli deyə bilərəm, auditoriya üçün yox. Məni narahat edən məqamın özümdə qalmasını istəyirəm. Ona görə toxunmuram. İnsanlara xeyir gəlməz”.

