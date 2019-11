“Bavariya” “Borussiya”nı darmadağın etdi, “Şalke” xal itirdi

Almaniya Bundesliqasında XI tur davam edir.

Milli.Az-ın məlumatına görə, turun ikinci günündə 5 matç baş tutub.

Son çempion "Bavariya" Dortmund "Borussiya"sını darmadağın edib. "Herta"nı yenən "Leypsiq" 2-ci sıraya yüksəlib. "Şalke" isə "Fortuna"nın qapısından üç qol keçirsə də, xal itkisindən qaça bilməyib.

Qeyd edək ki, tura sabah yekun vurulacaq.

Almaniya Bundesliqası

XI tur

9 noyabr

"Mayns" - "Union" - 2:3

Onisivo, 81, Brosinski, 90 - Brosinski, 31 (avtoqol), Andersson, 45, 51

"Şalke" - "Fortuna" - 3:3

Kaliqiuri, 33, Kabak, 57, Serdar, 79 - Henninqs, 62 (pen.), 74, 85

"Herta" - "Leypsiq" - 2:4

Mittelştadt, 32, Selke, 90+1 - Verner, 38 (pen.), 90, Sabitzer, 45, Kampl, 90

"Paderborn" - "Auqsburq" - 0:1

Maks, 41

"Bavariya" - "Borussiya" D - 4:0

Levandovski, 17, 76, Qnabri, 47, Hummels, 80 (avtoqol)

Milli.Az

