“Barselona” və “Real” qalib gəldi, “Qranada” xalsız qaldı

İspaniya La Liqasında XIII tur davam edir.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, turun ikinci günündə 4 matç baş tutub.

"Valensiya" "Qranada"nı məğlub edərək xal hesabında rəqibinə çatıb. "Real" isə rəqib meydanında "Eybar"ı darmadağın edib.

"Barselona" "Selta" ilə görüşdən 3 xalla ayrılıb. "Alaves" isə "Valyadolid" üzərində böyük hesablı qələbə əldə edib.

Qeyd edək ki, tura noyabrın 10-da yekun vurulacaq.

İspaniya La Liqası

XIII tur

9 noyabr

"Alaves" - "Valyadolid" - 3:0

Xoselu, 26, Pina, 32, Peres, 76 (pen.)

"Valensiya" - "Qranada" - 2:0

Vass, 74, Torres, 90

"Eybar" - "Real" - 0:4

Benzema, 17, 29 (pen.), Ramos, 20 (pen.), Valverde, 61

"Barselona" - "Selta" - 4:1

Messi, 23 (pen.), 45, 48, Buskets, 85 - Olaza, 42

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.