“Napoli” xal itirdi, “İnter” liderliyə yüksəldi

İtaliya A seriyasında XII tur davam edir.

Milli.Az-ın məlumatına görə, turun daha üç matçı keçirilib.

"Torino" səfərdə "Breşia"nı darmadağın edib. "İnter" "Verona" üzərində qələbə ilə liderliyə yüksəlib. "Napoli" isə "Cenoa" ilə qarşılaşmada xal itirib.

Qeyd edək ki, tura noyabrın 10-da yekun vurulacaq.

İtaliya A seriyası

XII tur

9 noyabr

"Breşia" - "Torino" - 0:4

Belotti, 17 (pen.), 26 (pen.), Berenquer, 76, 80

"İnter" - "Verona" - 2:1

Vesino, 65, Barelya, 83 - Verre, 19 (Pen.)

"Napoli" - "Cenoa" - 0:0

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.