Türkiyənin Bursa rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işçiləri daşıyan avtobus idarəetməni itirərək 50 metr dərinliyindəki uçuruma yuvarlanıb.

Nəticədə 2 ağır, 24 nəfər yaralanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

