Müğənni Xatirə İslam yenidən artıq çəki almasından gileylənib.

Axşam.az xəbər verir ki, sənətçi çox yediyini etiraf edib.

"Deyəsən, artıq kilo almağa başladım. Görəsən, bu aralar hamıda iştah artıb, yoxsa tək məndə?" deyə, sənətçi bildirib.

Qeyd edək ki, müğənni bir neçə ay əvvəl plastik əməliyyat etdirib, artıq piylərini kəsdirmişdi.

