“Lester” “Arsenal”ı məğlub edib

İngiltərə Premyer Liqasında XII tur davam edir.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, turun ikinci günündə 6 oyun keçirilib.

"Çelsi" "Kristal Pelas" üzərində qələbə 2:0 hesablı qələbə qazanıb. "Şeffild Yunayted"lə qarşılaşan "Tottenhem" yenə xal itirib.

Günün mərkəzi qarşılaşmasında "Arsenal"la "Lester" görüşüb. Sonuncular iki qol vuraraq ev qələbəsinə seviniblər.

Qeyd edək ki, tura sabah yekun vurulacaq.

İngiltərə Premyer Liqası

XII tur

9 noyabr

"Çelsi" - "Kristal Pelas" - 2:0

Abraham, 52, Pulişiç, 79

"Bernli" - "Vest Hem" - 3:0

Barnes, 11, Vud, 44, Roberto, 54 (avtoqol)

"Nyukasl" - "Bornmut" - 2:1

Yedlin, 42, Klark, 52 - Uilson, 14

"Sauthempton" - "Everton" - 1:2

İnqs, 50 - Devis, 4, Riçarilson, 71

"Tottenhem" - "Şeffild Yunayted" - 1:1

Son, 58 - Baldok, 78

"Lester" - "Arsenal" - 2:0

Vardı, 68, Maddison, 75

Milli.Az

