Bundesliqa təmsilçisi Köln baş məşqçisi Axim Bayerlorzerlə yolları ayırıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, komandanın bu mövsüm uğursuz çıxışı səbəbindən bu addım atılıb. Köln-ü müvəqqəti olaraq Andre Pavlyak və Manferd Şmidin çalışdıracağın bildirilib.

Qeyd edək ki, Köln hazırda 7 xalla 17-ci pillədə qərarlaşıb.

