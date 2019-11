Ötən gecə İstanbulda ağır yol qəzası baş verib.

Publika.az Sözcü-yə istinadən xəbər verir ki, şəhərin Avcılar adlanan hissəsində sürətlə hərəkət edən avtomobil yoldan çıxaraq kənarda yerləşən restoranın həyətinə düşüb.

Ədirnə istiqamətinə gedərkən beton maneəyə çırpılaraq restoran ərazisinə uçan avtomobildə olan 2 nəfər ağır xəsarət alıb.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik.

