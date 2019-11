Əfqanıstanın Hərbi Hava Qüvvələri radikal "Taliban" hərəkatı silahlılarının mövqelərinə hava zərbələri endiriblər.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə 1TV telekanalı bildirib.

Müdafiə Nazirliyinə istinadən yayılan məlumata görə, hava zərbələri zamanı Lohar əyalətində hakimləri öldürmüş "Taliban" komandiri zərərsizləşdirilib.



