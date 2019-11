Atatürkün ilk dəfə yayımlanan FOTOLARI

Türkiyə Müdafiə Nazirliyi böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün bu günə kimi heç yerdə yayımlanmayan fotolarını yayıb.

Milli.Az bildirir ki, Musavat.com Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Atatürkün əbədiyyətə qovuşduqdan sonra tərtib edilən anma törənləri əsnasında çəkilən özəl fotoların yer aldığı albom ilk dəfədir ki, mediada yayımlanır.

Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Hərbi və Strateji Etüd Başqanlığı arxivlərindəki fotolar arasında öndərin vəfatından öncə və əbədiyyətə qovuşduqdan sonra tərtib edilən mərasimlərdə çəkilən görüntülər də yer alıb.

Albomda Atatürkün Balkan Antanta Yığıncağı üzvləri ilə 27 fevral 1938-ci ildə Ankarada, Yuqoslaviya müdafiə naziri Lujibomir Mariç ilə 19 may 1938-ci ildə Ankarada, 21 may 1938-ci ildə Mersində, 27 may 1938-ci ildə Haydarpaşada və 1 sentyabr 1938-ci ildə Savarona yaxtasında çəkilmiş fotoları yer alıb.

Atatürkün vəfatının 81-ci ili ilə bağlı yayımlanan albomda Atatürkün ölümündən sonra onun cənazəsinin Sarayburnundan götürülməsi zamanı çəkilən fotolar da yayımlanıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

