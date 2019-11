Xaçmazın yeni təyin olunan icra başçısı Elnur Rzayev vətəndaşlarla görüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Elnur Rzayev Xudat sakinləri ilə görüşüb və onların problemlərini dinləyib.



Bir-bir sakinlərlə söhbət edən icra başçısı vətəndaşların problemlərinin həll edilməsi ilə bağlı göstərişlər verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.