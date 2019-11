Buskets 550-yə çatdı

"Barselona" İspaniya La Liqasının 13-cü turunda "Selta"nı məğlub edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 4:1 hesabıyla bitən görüş Kataloniya təmsilçisinin futbolçusu Serxio Buskets üçün əlamətdar olub. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qarşılaşmanın 23-cü dəqiqəsində Nelson Semedonun yerinə meydana daxil olan Buskets, "Barselona"da 550-ci matçına çıxıb. 31 yaşlı yarımmüdafiəçi "Barselona"da ən çox oyun keçirən 5-ci futbolçu olub.

"Barselona" tarixində ən çox oyuna çıxan Xavidir. Sabiq yarımmüdafiəçi "Barselona" formasıyla 767 qarşılaşmada iştirak edib.

Milli.Az

