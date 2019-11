2-ci sinif şagirdi Atatürkə şeir həsr etdi - TÜRK ATASI-ATATÜRKÜM!

Bakı - Türk Anadolu liseyinin 2 C sinif şagirdi Turqut Atakişiyev Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün anım günü ilə bağlı şeir yazıb.

Publika.az məktəblinin Atatürkün ruhuna ithaf etdiyi şeiri təqdim edir.

TÜRK ATASI - ATATÜRKÜM!

Adlnla başlamış istiklalımız,

Seninle kazandık tüm zaferleri.

Canımız, ruhumuz, andımız sensin,

Yaşam kaynağımız, ömrümüz sensin!

halkını bu dünyaya tanıtan,

İlk önderi, kahramanı sen oldun.

Çanakkale zaferini kazanan, Türk atası, Atatürküm sen oldun!

Çocukların ruh kaynağı, ilhamı,

Geleceği, tüm umutu sen oldun.

Türk bayrağını ucalara kaldıran,

Aziz atam, Atatürküm sen oldun!

