Günel 25 min dolları nəyə xərcləyib?

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri müğənni Günel Zeynalova "Zaurla Günaydın" verilişində deyib. Sənətçi formada qalmasından danışıb. O bildirib ki, arıq olmasını hamı qınayır.

Günel yeni çəkdirdiyi "Dəyməyin keyfimə" klipindən bəhs edib:

"Klipi çəkəndə rahat oldum, istədiyim geyimi geyinirəm. Hər şeyi hesablasam, klipə təxmini 25 min dollar xərclədim".

Milli.Az

