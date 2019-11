Bakı, Trend:

Avropa İttifaqı iqlimin qorunması üçün 1 trilyon avro ayıracaq.

Trend-in məlumatına görə, bu açıqlamanı Berlində Avropa Komissiyasının yeni rəhbəri, Almaniyanın keçmiş müdafiə naziri Ursula von der Leyen söyləyib.

Ursula von der Leyenə görə, Avropa Birliyi 2050-ci ilə qədər iqlim dəyişiklərini zəiflətmək üçün bu məbləğ növbəti 10 il ərzində ayrılacaqdır.

Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası 2018-ci ilin Noyabr ayında tullantıların azaldılması üçün uzunmüddətli strateji konsepsiya təqdim edib.

