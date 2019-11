Rumıniyada növbəti prezident seçkiləri keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə 18 min 748 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Səsvermə saat 21:00-dək davam edəcək. Seçkilərdə siyasi partiyaları təmsil edən, eyni zamanda, müstəqil olan 14 namizəd iştirak edir.



Qeyd edək ki, namizədlərdən heç biri səs çoxluğu qazanmasa, ən çox səs toplayan iki namizəd arasında noyabrın 24-də seçkilərin ikinci turu keçiriləcək.

