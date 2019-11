""Qarabağ" işimizi çox çətinləşdirdi" - Yoannu

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu APOEL-in kapitanı Nikolas Yoannu deyib.

Avropa Liqasının qrup mərhələsinin IV turunda "Qarabağ"ı qəbul edən Kipr təmsilçisi 2:1 hesablı qələbə qazanıb. Yerli mətbuata açıqlamasında matçı dəyərləndirən müdafiəçi hələ hər şeyin bitmədiyini düşünür: "Bu oyunun növbəti mərhələyə yüksəlmək baxımından nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bilirdik. Ancaq hələ heç nə bitməyib. "Qarabağ" işimizi çox çətinləşdirdi, yaxşı komandadı. "Qarabağ"la bu mövsüm avrokuboklarda keçirdiyimiz 4 oyunun hamısında şanlar 50/50 idi.

Ancaq biz qələbəyə və növbəti mərhələyə layiq olduğumuzu göstərdik. Qrupumuzdakı digər komanda Düdelange da Avropa Liqasında təsadüfən olmadığını göstərib. Onlara səfərdə qalib gəlmək üçün tam şəkildə köklənməliyik".

Milli.Az

