Müğənni Nazim Məmmədov "Zaurla Günaydın" verilişinin qonağı olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi açıqlaması ilə hər kəsi təəccübləndirib. O bildirib ki, illər əvvəl səsi batıb:

"2008-ci ildə ilk dəfə Məkkəyə getdim. Orada dua etdim ki, Allah mənim səsimi al. Bilim ki, bu sahədə heç bir işə yaramıram, gedim daş daşıyım. Həqiqətən də, 1 il sonra səsim batdı. Danışanda nəfəsim tükənirdi. Allergiyadan oldu".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.