İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində 4.8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, zəlzələ bu gün günorta saatlarında Şərqi Azərbaycan əyalətinin Türkmənçay bölgəsi yaxınlığında baş verib.

Zəlzələnin ocağı 8 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və tələfat barədə məlumat daxil olmayıb.

Milli.Az

