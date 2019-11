İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsindən çıxmadığı açıqladı

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə bazar günü İranın xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Abbas Musəvi bildirib.

"İran hakimiyyəti hələ də NPT-dən çıxmaq qərarına gəlməyib", - ISNA onun sözlərini sitat gətirib.

Qeyd edək ki, şənbə günü "İRİB" yayım korporasiyası İranın Londondakı səfiri Həmid Bəidinejad Tehranın nüvə sazişinə son qoyulacağı təqdirdə NPT-dən çıxa biləcəyi ilə bağlı bir bəyanat yaydı.

Milli.Az

