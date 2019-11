London "Arsenal"ının hücumçusu Pyer-Emerik Obameyanq özünün 313 min avro dəyərində olan "Lamborghini"si ilə qəzaya uğrayıb.

Milli.Az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı futbolçu "Mercedes" maşınını keçmək istəyərkən qəza törədib. Hadisə cümə günü "Arsenal"ın məşqindən sonra baş verib.

Qəza zamanı xəsarət alan olmayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.