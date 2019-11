"İnter"in sabiq futbolçusu Conatan Biabianinin yeni iş yeri bəlli olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı hücumçu "Trapani" klubu ilə müqavilə imzalayıb. Bu barədə B Seriyası təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Biabiani yeni klubu ilə mövsümün sonuna qədər sözləşmə imzalayıb.

Qeyd edək ki, "İnter"in yetirməsi olan hücumçu "Parma", "Sampdoria", "Sparta Praga" kimi klublarda da forma geyinib. O, bu ilin yayından işsiz idi.

Milli.Az

