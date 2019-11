Bakı, Trend:

İranda Rusiya tərəfinin iştirakı ilə Buşer nüvə elektrik stansiyasının ikinci enerji qurğusunun inşasına rəsmi olaraq başlanıldı.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə bazar günü "İRİB" yayım korporasiyası açıqladı.

Mərasim İranın atom enerjisinin təşkilatının rəhbəri Əli Əkbər Salehinin iştirakı ilə keçirilir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.