İranda Rusiya tərəfinin iştirakı ilə Buşer nüvə elektrik stansiyasının ikinci enerji qurğusunun inşasına rəsmi olaraq başlanıldı.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə bazar günü "İRİB" yayım korporasiyası açıqladı.

Mərasim İranın atom enerjisinin təşkilatının rəhbəri Əli Əkbər Salehinin iştirakı ilə keçirilir.

Milli.Az

