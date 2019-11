Dünən İngiltərə də Almaniyanın qadınlardan ibarət milli komandalarının Londonda keçirilən yoxlama oyununda dünya rekordu qeydə alınıb.

Qol.az xəbər verir ki, "Uembli" stadionundakı matçı 77 min 768 tamaşaçı izləyib. Bunadək rekord yenə bu komandaların 2014-cü ilin noyabrındakı matçında (45 min 619 tamaşaçı) olmuşdu.

Dünənki matç 2:1 hesabı ilə almanların xeyrinə başa çatıb. Qələbə qolunu Fil Nevilin komandasının qapısından 90-cı dəqiqədə 18 yaşlı Klara Bul keçirib.

