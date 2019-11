Türkiyəli məşhur Berfu Yenenler sosial şəbəkədə tez-tez oğlu Kuzeylə fotolar yayımlayır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Yenenlerin İnstaqram səhifəsinə yüklədiyi sonuncu şəkli müzakirələrə səbəb olub.

Hələ 1 aylıq olan övladı ilə poz verən Yenenlerin dırnaqlarına lağ ediblər. Şəklə "Bu dırnaqlar uşağın bədənini çızmaz? Saç, üz olsa başa düşərəm, dırnaq baxımı nədir? Bu qədər uzun dırnaq olar? O uşaq böyüyənə qədər nələr çəkəcək" kimi şərhlər yazılıb.

Milli.Az

