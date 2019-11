İspaniya La Liqasının 13-cü turu çərçivəsində "Selta"ya 4:1 hesabıyla qalib gələn Barcelona-nın baş məşqçisi Ernesto Valverde açıqlama verib.

"Messi ilə hər şey mümkündür və hər şey daha asandır. Təkcə vurduğu qollarla deyil, həm də oyunu oxuması və istiqamətləndirməsi ilə komandaya çox böyük fayda verir. Ona heyran olmamaq mümkün deyil.

Messinin cərimə zərbələrini vurmaq baxımından usta olması bizi daha da rahatlaşdırır. Buna görə də, rəqiblər qaydanı pozmaqdan qorxurlar".

İspan mütəxəssis, Antuan Qrizmannla bağlı da danışıb:

"Qrizmann məsələsində səbrli olmalıyıq. Qarşıda çox oyun var. Futbolçularımızı hər oyundan sonra dəstəkləməli, onlara güvənməliyik".

