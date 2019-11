Əbu-Dabidə beynəlxalq neft-qaz məsələləri müzakirə edilib

Dünyanın 30 neft-qaz və kimya sənayesinin rəhbərləri enerji sahəsində qarşıda duran zəruri məsələləri müzakirə etmək üçün noyabrın 10-da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtında Əbu-Dabi Milli Neft Şirkətinin (ADNOC) təşkil etdiyi və dünyanın aparıcı neft və qaz şirkətlərinin qatıldığı dəyirmi masada bir araya gəliblər.

"Report" xəbər verir ki, SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev dünyanın aparıcı neft və qaz şirkətlərinin qatıldığı dəyirmi masanın işində iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edib.

Rövnəq Abdullayev Abu Dabidə keçiriləcək Beynəlxalq Neft Sərgi-Konfransı ərəfəsində - noyabrın 10-da dünyanın aparıcı neft və qaz şirkətlərinin rəhbərləri üçün təşkil etdiyi dəyirmi masanın işində iştirak edib. Dəyirmi masanı giriş sözü ilə ADNOC-un icraçı direktoru Dr. Sultan Əhməd Əl Cabir açıb, tədbirə moderatorluğu isə IHS Markit məlumat xidmətinin sədr müavini alım Dr. Daniel Yergin edib. Dəyirmi masada neft və qaz sənayesinin qarşısında duran əsas çağırışlar – maliyyə investorların, eləcə də yüksək səviyyəli gənc kadrların bu sahəyə cəlb edilməsi müzakirə olunub.

Tədbirdə habelə kiçik tullantılarla enerjiyə artan tələbatın təmin edilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi və digər məsələlər diqqət mərkəzində olub. Bildirilib ki, enerji sahələrinin əsas missiyası dəyişilməz qalır - iqtisadi artım üçün lazım olan enerjini məsuliyyətlə vermək.

Səfər çərçivəsində SOCAR-ın da təmsil olunduğu 22-ci Abu-Dabi Beynəlxalq Neft Sərgi-Konfransı çərçivəsində SOCAR prezidentinin bir sıra tədbirlərdə iştirakı nəzərdə tutulur.

Qeyd edilib ki, forum neft-qaz sahəsinin liderləri üçün platformanı təmin edəcək ki, onlar formalaşdırılan energetika landşaftına təsir edə bilsinlər.

Noyabrın 11-də SOCAR prezidenti ADIPEC neft sərgi-konfransının açılış mərasimində iştirak edəcək. Rövnəq Abdullayev SOCAR-ın stendinə baxış keçirərək, habelə bir sıra işgüzar görüşlər keçirəcək. 22-ci Abu-Dabi Beynəlxalq Neft Sərgi-Konfransı 11-14 noyabr 2019-cu il tarixində Abu-Dabi Milli Sərgi Mərkəzində təşkil olunacaq. Sərgi-konfransda 67 ölkəni təmsil edən 2200-dən çox şirkət son məhsullarını, xidmət və texnologiyalarını 135 ölkədən olan 145000-dən çox peşəkar iş adamı, o cümlədən 10400 konfrans iştirakçısına nümayiş olunacaq. Sərgi-konfrans çərçivəsində 160-dan çox müxtəlif formatlı sessiyalar keçiriləcək.











