Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində zəlzələ qeydə alınıb.

Publika.az Türkiyənin mərkəzi seysmoloji qurumu olan AFAD-a istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar yerli saatla 13:11-də şəhərin Mamak adlanan hissəsində qeydə alınıb. Episentrdə zəlzələnin gücü 3,4 bal təşkil edib.

Zəlzələ nəticəsində bəzi insanlarda təşviş yarandığı, lakin hər hansı dağıntı və tələfatın olmadığı bildirilir.

